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Büyükşehir Belediyesinin dezenfektanları MESKİ laboratuvarında üretiliyor

MERSİN HABERLERİ  | 07.04.2020 10:17 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, korona virüs salgınıyla mücadelede halka dağıttığı dezenfektanlar, MESKİ laboratuarlarında uzman personel tarafından üretilip şişelere dolduruluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, korona virüs salgınıyla mücadelede halka dağıttığı dezenfektanlar, MESKİ laboratuarlarında uzman personel tarafından üretilip şişelere dolduruluyor. Ekipler, yaklaşık 4 ton dezenfektan dolumu yapıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, MESKİ laboratuvarlarında üretilip şişelere dolumu gerçekleştirilen dezenfektanlar halka dağıtılıyor.
İçinde sabun, maske, dezenfektan gibi hijyen ürünlerinin yer aldığı sağlık paketleri titizlikle hazırlanıyor. Pakete konulan el dezenfektanları MESKİ laboratuvarında, MESKİ bünyesinde hizmet veren çevre kimya mühendisleri ile teknik uzman ve personelin yer aldığı ekip tarafından üretilip, dolduruluyor. Ekipler, vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yüz binlerce şişenin dolumunu ürünlere temas etmeden, steril koşullarda gerçekleştiriyor. Dolumu yapılan dezenfektan şişeleri, hijyenik olarak hazırlandıktan sonra halka ulaştırılıyor.
Vatandaşların sağlığı için çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, yaklaşık 4 ton dezenfektan dolumu yapıyor.

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