YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir Doğu Gazi Bulvarı’nı sıcak asfaltla buluşturuyor

Büyükşehir Doğu Gazi Bulvarı’nı sıcak asfaltla buluşturuyor

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Efeler Doğu Gazi Bulvarı’nda yağmur suyu hat çalışmasını bitiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor.Aşırı yağış alan günlerde yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbirlerini üst seviyede sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kalıcı çözümler üreterek uzun ömürlü altyapı çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Efeler Doğu Gazi Bulvarı’nda yağmur suyu hat çalışmasını bitiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor.
Aşırı yağış alan günlerde yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbirlerini üst seviyede sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kalıcı çözümler üreterek uzun ömürlü altyapı çalışmaları yapmaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesi Fen İşleri ekipleri, Efeler ilçesinde Doğu Gazi Bulvarı yağmur suyu hattını yeniledikten sonra, bulvarda sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler bulvarın bir tarafının asfaltlama çalışmasını bitirip trafiğe açarken diğer tarafının asfaltlama çalışmasının da kısa sürede bitirilmesi ve bulvarın tamamen trafiğe açılması planlanıyor. Bulvarda yapılan altyapı çalışmasıyla aşırı yağışlarda meydana gelebilecek yağmur suyu problemleri kalıcı olarak çözülmüş oldu.
Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıya verdiği önemden dolayı memnuniyetlerini dile getirip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Aydın Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:49
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:21
Yatsı
21:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.