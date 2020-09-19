YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir, engelleri kaldırmaya devam ediyor

Büyükşehir, engelleri kaldırmaya devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’da yaşayan engelli vatandaşlar ile belediye arasında köprü görevi gören ’Engelli Masası’ ile engelleri kaldırmaya devam ediyor.2018 yılında hayata geçirilen ve engelli bireyler ile belediye arasında köprü görevi gören Aydın Büyükşehir Belediyesi Engelli Masası, her gün onlarca engelli vatandaşa destek oluyor.

Büyükşehir, engelleri kaldırmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’da yaşayan engelli vatandaşlar ile belediye arasında köprü görevi gören ’Engelli Masası’ ile engelleri kaldırmaya devam ediyor.

2018 yılında hayata geçirilen ve engelli bireyler ile belediye arasında köprü görevi gören Aydın Büyükşehir Belediyesi Engelli Masası, her gün onlarca engelli vatandaşa destek oluyor. Aydın’da yaşayan engelli bireyleri, yasal hakları ve mevzuatları konusunda bilgilendiren Engelli Masası, çalışmaları ile engelleri kaldırmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, en büyük engelin empati kuramamak olduğuna dikkat çekilerek “En büyük engel paylaşmamak ve empati kurmamaktır. Aydın’da yaşayan engelli vatandaşlarımız ile Belediyemiz arasında aslında bir nevi köprü rolünü gören Engelli Masası’nda engelleri kaldırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Sağlık Bakanı Koca: "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil
Maçın ardından
Maçın ardından
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çorum çevreyolu çomar barajı’na bağlanıyor
Çorum çevreyolu çomar barajı’na bağlanıyor
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Denizli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Aydın Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
13:07
İkindi
16:35
Akşam
19:18
Yatsı
20:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.