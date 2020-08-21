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Büyükşehir ihalelerinde yüksek kırım yaşanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 21.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınladığı ihalelerde kırım oranları her geçen gün artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınladığı ihalelerde kırım oranları her geçen gün artıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 62 firmanın katıldığı “Muhtelif Alanlarda Duvar ve Şev Tanzimi Yapım” ihalesinde yüzde 32,61’lik kırım oranı yaşandı. İhaleyi kazanan firmalarla yapılacak sözleşmenin ardından TOKİ Turkuaz, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi ve Kösrelik Mahallesi’nde tespit edilen tehlikeli bölgelerde olası heyelanı önlemek amacıyla istinat duvarları yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihalelerde başlattığı canlı yayın uygulaması devam ediyor. ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ihalelere hem firmalar hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İzlenme rekorları kıran ihalelerde kırım oranlarındaki artış da dikkat çekiyor. Son olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Muhtelif Alanlarda Duvar ve Şev Tanzimi Yapım” ihalesinde yüzde 32,61’lik kırım yaşandı.
EKAP üzerinden 103 firmanın başvurduğu, 62 firmanın da teklif mektubu verdiği ihalenin yaklaşık maliyeti 19 milyon 114 bin 352 lira iken, iş 12 milyon 880 bin 984 liraya iki firma ortaklığına ihale edildi. Yaşanan yüksek kırım nedeniyle Büyükşehir Belediyesi önemli ölçüde tasarruf sağlarken, firmalarla yapılacak sözleşmenin ardından TOKİ Turkuaz, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi ve Keçiören Kösrelik Mahallesi’nde olası heyelan riskini önlemek ve alan güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen yerlere “harçlı iksa duvarı (istinat duvarı)" yapımına başlanacak.

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