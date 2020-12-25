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Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar yapıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 25.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ilçelere mezarlık ve idari binalar inşa ediyor.Büyükşehir Belediyesi Çat, Aşkale ve Pasinler ilçesinde de ilçe mezarlıkları oluşturdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ilçelere mezarlık ve idari binalar inşa ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Çat, Aşkale ve Pasinler ilçesinde de ilçe mezarlıkları oluşturdu. Kentte uygulanan modern cenaze hizmetlerinin Türkiye’ye adeta rol modeli olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar insan yaşamının bütün evrelerini kapsadığını bildirdi. Sadece kent merkezi değil ilçelerdeki cenaze hizmetlerinde de Büyükşehir Belediyesi’nin içerisinde bütün ünitelerin bulunduğu cenaze hizmet binaları oluşturduğunu kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, Çat, Aşkale ve Pasinler’de de ilçeye yakışan idari binalar inşa ettiklerini bildirdi. Başkan Sekmen, konuyla ilgili olarak, “Kent merkezimizde yer alan hizmetlerimizi ilçelerimizde de uyguluyoruz. Çat, Aşkale ve Pasinler ilçemizde cenaze işleri için idari binalar inşa ettik. İlçelerimizdeki idari binalarımızda gasilhane, abdesthane, morg, mescit ve dinlenme salonu gibi üniteler de mevcut. İlçelerimizdeki vatandaşlarımızın cenazelerinin defin işlemlerinde hiçbir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyor” dedi.
“Cenaze hizmetlerinde de Türkiye’de örnek bir belediyeyiz”
Başkan Mehmet Sekmen, cenaze hizmetlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de örnek bir belediye olduğunu söyledi. Sekmen, şunları kaydetti: “İlimizde gerçekleştirdiğimiz ve bütün işlemlerin ücretsiz olarak yapıldığı cenaze hizmetlerinde Türkiye’de örnek alınan bir şehir haline geldik. ‘Belediyecilik doğumdan ölüme kadar hayatın içinde yer almaktır’ şiarından hareket ederek vatandaşlarımızın memnuniyeti için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kur’an Kürsümüzde 24 saat canlı olarak hocalarımız tarafından her gün bir hatim okunmaktadır. Her taziye için bay ve bayan görevli hocalarımız merhum ve merhumeler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okumakta, mevta adına dikilen fidanın beratı ailelere teslim edilmektedir.”
“Pandemi sürecinde de ekiplerimiz canla başla çalışıyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, pandemi sürecinde de cenaze hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Başkan Sekmen, “Pandemi sürecinde de ekiplerimiz canla başla görev yapıyor. Salgınla mücadele kapsamında bir yandan dezenfektasyon çalışmalarına yoğunlaşırken bir yandan da salgın nedeniyle vefat eden kardeşlerimizin defin işlemlerini büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Bu süre zarfında büyük bir özveri gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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