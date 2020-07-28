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Büyükşehir Kağıtspor’un şampiyonları yılın sporcusu seçildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu şampiyon sporcular, yılın sporcusu seçildiler.Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile engelleri aşarak çok büyük başarılara imza atan şampiyon sporcular Zeynep Çelik Aydın ve Taha Ahmet Erdem, Sporun Devleri Ödül Gecesi’ne damga vurdu.

Büyükşehir Kağıtspor’un şampiyonları yılın sporcusu seçildi

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu şampiyon sporcular, yılın sporcusu seçildiler.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile engelleri aşarak çok büyük başarılara imza atan şampiyon sporcular Zeynep Çelik Aydın ve Taha Ahmet Erdem, Sporun Devleri Ödül Gecesi’ne damga vurdu. Bu yıl altıncısı düzenlenen Sporun Devleri Ödül Gecesi’nde; jimnastik, judo, kick boks, karate, voleybol, güreş ve yüzme gibi spor dallarında başarı gösteren milli sporcular ödüllerle taçlandırıldı. Gecede Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Görme Engelliler Spor Federasyonu Judo branşında Dünya ve Avrupa şampiyonu Kağıtsporlu Zeynep Çelik ve Özel Sporcular Spor Federasyonu Judo Dünya Şampiyonu Talha Ahmet Erdem yılın sporcusu seçilerek önemli bir ödüle layık görüldüler.
Geceye canlı bağlantı ile katılan ödül kazanan sporcuları tek tek tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Uluslararası müsabakalar başlar başlamaz her alanda olan iddiamızı en güçlü başarılarla tüm branşlarda ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Kağıtspor’un şampiyonları yılın sporcusu seçildi

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