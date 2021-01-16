Büyükşehir kar timi teyakkuzda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, beklenilen yoğun kar yağışına karşı 24 saat boyunca teyakkuzda bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilimizde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kentimizin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Gece ve gündüz iki ekip nöbet tutan karla mücadele ekipleri, Pazar ve Pazartesi günleri etkinliğini artıracağı tahmin edilen kar yağışına içinde hazırlıklarını tamamladı. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki Pazar ve Pazartesi günlerinde kar yağışı etkisini artıracak. Büyükşehir kar timi yaklaşık 200 kişilik ekiple kent genelinde kar yağışının etkili olacağı noktalarda görevlerini sürdürüyor.

Tüm ilçelerde ana arterler ve caddeler başta olmak üzere köy yollarında da yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, İzmit; santral rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele; Aytepe Diriliş Kamp yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Farklı güzergahta çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, 24 saat süren iki vardiya kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları sürekli açık tutuyor.

Köylerde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan kar bıçaklarıyla köy yolları yollar açılıyor.

Öte yandan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle birlikte, açıkta bulunan su sayaçları donma tehlikesi altında kalıyor. Sayaç ve su tesisatların donmaya karşı Büyükşehir yetkilileri, aboneleri uyararak önlem almaları konusunda önerilerde bulundu. Yetkililer, açık alanda bulunan su tesisatı ve sayaçların ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması, yaşanacak donma tehlikesini önleyeceğini ifade etti.

