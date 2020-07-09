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Büyükşehir kentteki ulaşım ağını büyütüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 09.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’a kazandırdığı yeni ulaşım ağlarına bir yenisini daha ekliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’a kazandırdığı yeni ulaşım ağlarına bir yenisini daha ekliyor. Yeni yapılan ve Barış Pınarı Köprüsü ile birleştirilen bölünmüş çift şeritli yol, Kavakkapı, Şükrüpaşa, 50. Yıl Caddesi, Tren Garı, Gez Mahallesi ve Dadaşköy’ü birbirine bağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sürekli gelişen ve büyüyen bir kent profili ortaya koyan Erzurum’da ulaşım alternatiflerini çoğaltmaya devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl hizmete açtıkları Barış Pınarı Köprüsü ile Şükrüpaşa’yı 50. Yıl Caddesi’ne bağladıklarını anımsatan Sekmen, söz konusu güzergâhı daha sonra Kongre Caddesi ile birleştirerek, kent içi trafiği büyük ölçüde rahatlattıklarının altını çizdi. Başkan Sekmen, Barış Pınarı Köprüsü’nü çok daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla yeni bir atılım içerisine girdiklerine dikkati çekerek, yeni bir bağlantı yolunu daha Erzurum’un hizmetine hazır hale getirdiklerini kaydetti.
Başkan Sekmen, yapımı süren çift şeritli bağlantı yolunu Barış Pınarı Köprüsü ile birleştirdiklerini belirterek, “Kadim memleketimize yeni kazandırdığımız bu yol, Kavakkapı, Şükrüpaşa, 50. Yıl Caddesi, Tren Garı, Gez Mahallesi ve Dadaşköy’ü birbirine bağlayacak. Böylece şehir merkezindeki trafik yükünü dağıtmış ve ulaşım ağlarımızı rahatlatmış olacağız” dedi. Barış Pınarı Köprüsü ile ilgili planlamayı yaparken, Erzurum’a çok yönlü ulaşım alternatifleri kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Sekmen, bu doğrultuda ihdas edilen yeni bağlantı yolunun artık hizmete hazır hale geldiğini bildirdi.
Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kavakkapı PTT Şubesi’ni de içine alan söz konusu güzergâhta yapılan çalışmalar hakkında teknik bilgiler de aktardı. Yeni ulaşım ağı için 2100 ton Plent Miks Temel (PMT) malzeme ve 1100 ton asfalt kullanıldığını açıklayan Başkan Sekmen, “Bu bağlantı yolumuz için 2300 metrekare de tretuvar çalışması yapıyoruz. Bölünmüş ve de çift şeritli halde planladığımız yeni bağlantı yolumuz, hem günümüz ve hem de yarınların ihtiyacını karşılama noktasında atılmış önemli bir adım olacak. Çünkü biz Erzurum’da günü kurtarmaya değil, şehrin yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yeni bağlantı yolumuzun Erzurum’a ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

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