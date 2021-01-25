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Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağına da kalite kazandırdı

25.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki ulaşım ağına bir yenisini daha ekledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki ulaşım ağına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Olur ilçesindeki Beğendik Grup Yolu’nu da tamamlayarak söz konusu bölgenin de ulaşım ağını baştan aşağı yeniledi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yol konusunda yaptığımız yatırımlarla şehrimizin ulaşım ağına 6 yılda yeni bir vizyon ve yeni bir kalite standartı getirdik” dedi. Olur ilçesi Beğendik Grup Yolu hakkında bilgi veren Başkan Sekmen, “İlçe sakinlerimiz söz konusu bölgedeki ulaşım ağının yenilenmesini istedi. Bizler de ekiplerimizi bölgeye sevk ederek vatandaşlarımızın yol talebini yerine getirdik. 31 kilometre yol uzunluğuna sahip olan Olur Beğendik Grup Yolu’na 35 bin 712 ton asfalt serildi. 186 bin metrekarelik alanı baştan aşağı asfaltladık. 58 bin 590 ton PMT’nin kullanıldığı yol ilçemize adeta yeni bir çehre kattı. Boğazören, Yeşilbağlar, Aşağı Karacasu, Ürünlü, Altunkaya, Taşgeçit, Beğendik, Aşağı Çayırlı, Yukarı Çayırlı, Filizli ve Soğukgöze mahallelerini kapsayan yeni grup yolumuz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.
“Erzurum’da asfaltsız yol kalmayacak” şiarını ilke edindiklerini belirten Başkan Sekmen, “Kent merkezimiz de gerçekleştirdiğimiz yol çalışmalarımız kırsalda da devam ediyor. 6 yılda ilimizin kırsal bölgelerinde 4196 kilometre yol yaptık. 1 milyon 291 bin 392 ton asfaltın kullandığı yol çalışmalarımızla Erzurum’un ulaşım ağı böylelikle daha konforlu bir hale geldi” şeklinde konuştu.

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