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Büyükşehir Kumluca’da pazar yerlerinde maske dağıttı

11.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Kumluca’daki pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgınının ilk günlerinden bu yana, il genelindeki pek çok alanda maske dağıtımı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle pazar yerlerinde vatandaşları ve esnafı maskesiz bırakmıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ATASEM kurs merkezinde görevli ekipler tarafından hazırlanan bin 500 adet maske Kumluca’da pazar yerlerinde vatandaşa ve esnafa dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında Kumluca’daki pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgınının ilk günlerinden bu yana, il genelindeki pek çok alanda maske dağıtımı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle pazar yerlerinde vatandaşları ve esnafı maskesiz bırakmıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ATASEM kurs merkezinde görevli ekipler tarafından hazırlanan bin 500 adet maske Kumluca’da pazar yerlerinde vatandaşa ve esnafa dağıtıldı. Ekipler esnafa ve vatandaşlara uyulması gereken kuralları da hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı maskeleri alan vatandaşlar ve esnaf bu çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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