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Büyükşehir Meclisi’nin Temmuz ayı ikinci birleşimi yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısı ikinci birleşimi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısı ikinci birleşimi yapıldı. Toplantıda 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Emine Timuçin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda komisyonlardan meclise gelen konular görüşülerek karara bağlandı.
Meclis toplantısında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısının 10 Ağustos’ta yapılması da kararlaştırıldı.

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