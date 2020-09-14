YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen paketi dağıtmaya devam ediyor

Büyükşehir mevsimlik işçilere hijyen paketi dağıtmaya devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 14.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığının korunması amacıyla salgınla mücadelede çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığının korunması amacıyla salgınla mücadelede çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Başkent’e gelen mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketleri dağıtıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da korona virüs vaka sayılarında artış görülmesinin ardından kent genelinde uyguladığı hijyen tedbirlerini artırarak aralıksız sürdürüyor.
Başkent’in birçok noktasında maske dağıtımını sürdüren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, çevre ilçelerdeki mevsimlik tarım işçilerine sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), maske ve el dezenfektanından oluşan hijyen paketleri dağıtıyor.
Kahramankazan ilçesinden başlatılan hijyen paketi dağıtımı, Akyurt ve Kalecik ilçeleriyle devam etti. Dağıtımı gerçekleştiren Sağlık İşleri ekipleri, aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere salgından korunmak için yapılması gerekenler konusunda da bilgi verdi.

Mevsimlik işçilere destek sürecek
Akyurt ve Kalecik’te tarım alanlarına kurdukları çadırlarda, aileleriyle birlikte kalan toplam 500’den fazla işçiye yardım eli uzattıklarını ve tarım işçilerine yapılan yardımları sürekli hale getireceklerini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Geçen hafta başladığımız yardım çalışmalarına Kalecik ve Akyurt ilçelerimizde devam ediyoruz. Şanlıurfa’dan gelen mevsimlik tarım işçilerimize dezenfektan ve maske yardımında bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tarım işçilerimizin daha sağlıklı ortamlarda çalışabilmelerini sağlamak için de gayret göstereceğiz. Kaldıkları çadırlara su ve elektrik temin edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak mevsimlik işçilerimize desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar
Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Bozkurt’a çiçekle karşılama yapıldı
Bozkurt’a çiçekle karşılama yapıldı
Edremit’te ev yangını yangını
Edremit’te ev yangını yangını

Ankara Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
12:49
İkindi
16:20
Akşam
19:07
Yatsı
20:26

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Ülgen Eczanesi
Cankaya
Yeni Melek Eczanesi
Yenimahalle
Yeşilevler Eczanesi
Yenimahalle
Urankent Şeyma Eczanesi
Yenimahalle
Cemhan Eczanesi
Mamak
Tuzluçayır Eczanesi
Mamak
Ömür Serap Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Büyükşehir’den dopdolu Zafer Bayramı programı
Büyükşehir’den dopdolu Zafer Bayramı programı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır
Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.