Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi çeşitli birimlerde görev yapan personeline yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenliyor. Eğitimde katılımcılara temel ilk yardım bilgileri, kanama, zehirlenme ve yaralanma gibi durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Antalya İnsan Kaynakları Anonim ?irketi personelleri için geçen sene Şubat ayında başlatıp pandemiden dolayı ara verdiği ilk yardım eğitimine yeniden başladı. Bu kapsamda belediye bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan 425 personele temel ilk yardım eğitimi uygulamalı olarak veriliyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Binası’nda verilen ilk yardım eğitimine 425 personel katılıyor.

İlk yardımın öneminin de anlatıldığı ve 9 hafta sürecek eğitimde herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlileri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama teknikleri anlatılıyor.