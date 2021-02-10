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Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

10.02.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi çeşitli birimlerde görev yapan personeline yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi çeşitli birimlerde görev yapan personeline yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenliyor. Eğitimde katılımcılara temel ilk yardım bilgileri, kanama, zehirlenme ve yaralanma gibi durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Antalya İnsan Kaynakları Anonim ?irketi personelleri için geçen sene Şubat ayında başlatıp pandemiden dolayı ara verdiği ilk yardım eğitimine yeniden başladı. Bu kapsamda belediye bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapan 425 personele temel ilk yardım eğitimi uygulamalı olarak veriliyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Binası’nda verilen ilk yardım eğitimine 425 personel katılıyor.
İlk yardımın öneminin de anlatıldığı ve 9 hafta sürecek eğitimde herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlileri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama teknikleri anlatılıyor.

Bilinçsiz müdahaleye son
İlk yardımda bilinçsiz müdahalelerin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, yetişkin, çocuk ve bebek olmak üzere üç kategoride detaylı bir uygulamayla personeller bilgilendiriliyor. Verilen temel ilk yardım eğitiminde hasta veya yaralının temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpmaları, bilinç bozuklukları ve zehirlenme gibi birçok konuyu ele alan eğitmenler ayrıntılı bir şekilde personelleri eğitiyor. Eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan personeller bir sonraki uygulamalı sınava da girmeye hak kazanıyor. Hayatın tüm alanında önemi olan ilk yardım eğitimini tamamlayan katılımcılara sertifika veriliyor.

Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

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