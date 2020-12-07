Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerine devam etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hizmet için fırsata döndürdü. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için tüm ekipleriyle sahada olan Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin durmasıyla birlikte ana cadde ve sokaklarda aydınlatma, yol bakım ve peyzaj uygulaması ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, bu süreçte tüm ekipleriyle sahada bulunarak hizmetlerini kısıtlamadı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’ndan Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na kadar tüm ekipleri ile sahada olan Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini aksatmadı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 7/24 görev başında olan itfaiye ekiplerimiz salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden beri periyodik olarak hijyen çalışması yürütüyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çeviren ekiplerimiz cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yine Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmasına hafta sonu da devam ederken, haşere ile mücadele çalışmasını sürdürdü” dedi.

“Tüm ekipler sahadaydı” İl genelinde tüm ekiplerin sahada olduğuna dikkat çeken Başkan Ergün, “Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız, hafta sonu trafik akışının durmasını fırsat bilerek Menemen Caddesi, Mimar Sinan Bulvarı ve Nusret Köklü Caddesi’nde peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan mevcut peyzaj uygulamalarının da bakımını sağladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığımız da trafik akışının durmasıyla birlikte, il genelinde ana arterlerde yol çizgi boyamalarında yenileme gerçekleştirdi. Zaman içerisinde yıpranan yol çizgileri ve yaya çizgileri yenilerek trafikte güven sağlandı. Öte yandan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz aydınlatma direklerinin bakım ve onarımı ve tamir işlerine ara vermeden sürdürürdü. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığımız hal denetim ve beton fabrikasında üretim çalışmasına devam etti. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığımız, il genelinde mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmasını sürdürdü. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız, gölet temizliği ve sera montaj çalışmasına devam etti” ifadelerinde bulundu.

“17 ilçede görev başında”

Manisalı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için il genelinde tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokakların temizliği ve katı atıkların bertarafı noktasında hizmetlerini aksatmadan sürdürdü. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de olası olumsuz durumlara karşı görev başındaydı” dedi.

“Maske, mesafe ve hijyen”

Aynı aşk ve heyecanla Manisalılara hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, “Vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanındayız. Bu zor günleri de atlatacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini rica ediyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

