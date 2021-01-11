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Büyükşehir verdiği hizmetler ile yaşlı ve engelli vatandaşların yanında

11.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı içerisinde 65 yaş üstü, engelli vatandaşlara Geniş Ailem, Şifalı Balkonlar ve Hayata Tutun projeleriyle hizmet veriyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla kentin her yaş grubuna özel çalışmalar yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı içerisinde 65 yaş üstü, engelli vatandaşlara Geniş Ailem, Şifalı Balkonlar ve Hayata Tutun projeleriyle hizmet veriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla kentin her yaş grubuna özel çalışmalar yapıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen Geniş Ailem, Şifalı Balkonlar ve Hayata Tutun projeleriyle ile de 60 ve 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlara hizmet veriliyor. ‘Geniş Ailem’ projesiyle Kocaeli’de ikamet eden 60 yaş üstü veya engelli olan, dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayan, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşlara hizmet veriyor. Geniş Ailem projesi kapsamında 2020 yılında 441 vatandaşa sosyal, sağlık ve kültürel anlamda yardım edildi. 380 vatandaşın tespitleri yapıldı. 872 vatandaşa kamu kurumlarındaki resmi işlemlerinde refakat edildi. 294 vatandaşa sağlık işlemlerinde, 990 vatandaşa sosyal destek hizmetlerinde yardımcı olundu. Geniş Ailem projesi kapsamında 2020 yılı içerisinde 2 bin 536 işlem yapıldı.

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