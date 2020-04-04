Büyükşehir Zabıta evde kalan yaşlıları unutmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (COVID-19) salgınına karşı mücadelede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrası yaşlıları unutmadı. Büyükşehir Zabıta Ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların para işlemleri için refakat ediyor, alışverişlerini yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘Pandemi’ yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel anlamda etkisini gösteren salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı tedbirlerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için çalışmalarına bir yenisini ekledi. Büyükşehir, yaşlılara yemek ve ekmek dağıtımı yaparken, GİKOM ve 153’e başvuranların banka işlemleri için evlerinden alıyor, işlemleri boyunca refakat ediyor ve evlerine götürüyor. Ayrıca zabıta ekipleri başvuru yapan yaşlılar için eczanelere gidiyor alışverişleri yapıyor ve teslim ediyor.

Yılmaz: “Yaşlıların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz”

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, Gaziantep’te koronaya karşı mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ekiplerimiz başkan Fatma Şahin’in öncülüğünde seferber oldu. Burada devletimizin aldığı birçok karar var. Aslında alınan kararların çoğu denetlenerek hayata geçiyor. Bizlere bu konuda çok büyük bir görev düşüyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için de alınan kararla dışarı çıkamıyor. Bu insanların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. İlaçlarını almak, aylıklarını çekmeleri gerek oluyor. Bu isteklerle bize gelen yüze yakın isteği geri çevirmedik. Vatandaşlarımızın para çekimlerini yaptık, ilaçlarını aldık. Bu anlamda bu mücadele ve katkı devam edecek. Ayrıca şu ana kadar biz bu yasağa uymayan 500 vatandaşımızı tespit ettik ve uyarı verdik. Lütfen bunların devamı olmasın, valiliğimizle koordinasyon halindeyiz cezai işlem uygulanabilir” diye konuştu.

