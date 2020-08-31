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Büyükşehir Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 31.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu sokaklara taşıdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu sokaklara taşıdı. Üstü açık otobüs ile konserler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Büyük Taarruz’un zafer ile sonuçlandığı, bağımsızlığa kapı aralanan gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Aydın’da coşkuyla kutlandı. Pandemi koşullarına göre düzenlenen konser etkinliği ile Aydın Büyükşehir Belediyesi binlerce kişiye evlerinde bayram coşkusu yaşattı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla milli zaferin vatandaşların balkonlarına taşıyan Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, seslendirdiği birbirinden güzel marşlar ve şarkılarla konserler düzenlendi.
Vatandaşların balkonlardan Türk bayraklarıyla eşlik ettiği konserlerde genci yaşlısı binlerce Aydınlı şarkıları hep bir ağızdan söyledi.
Başkan Çerçioğlu "Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının mirasına her koşulda sahip çıkacağız"
Milli zaferlere her koşulda sahip çıkacaklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “30 Ağustos milletimizin yokluk ve zorluk tanımadan, vatan toprağını canıyla savunduğu bir zaferdir. Bu zaferin mimarı olan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının mirasına her koşulda sahip çıkacağız; tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anacağız” dedi.
30 Ağustos Zaferi’nin ayrıca Aydın’ın kurtuluşunun müjdeleyicisi niteliğinde olduğuna da dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, “Bu zafer efelerimize moral olmuş ve kurtuluş mücadelesini alevlendirmiştir. Aydınımız da düşman işgalinden bu zaferlerin coşkusu ile kurtulmuştur” şeklinde konuştu.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Kemer Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
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Şener Eczanesi
Merkez
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Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
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