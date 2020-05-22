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Büyükşehir’de ‘sosyal mesafeli’ bayramlaşma

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde personeliyle bayramlaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, pandemi sürecinde özveriyle çalışan tüm personeline teşekkür etti.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan Bayramı’ndan önce son mesai gününde personeliyle bayramlaştı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde personeliyle bayramlaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, pandemi sürecinde özveriyle çalışan tüm personeline teşekkür etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan Bayramı’ndan önce son mesai gününde personeliyle bayramlaştı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak sadece uygun geniş alanda yer alan; İtfaiye Daire Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Beyaz Masa personeliyle yüz yüze bayramlaşan Başkan Yılmaz, diğer personelini de unutmayarak bayram hediyelerinin birimlerine ulaştırılması talimatını verdi.

Tüm personeline teşekkür etti
Bayramlaşma merasiminde konuşan Başkan Yılmaz “Her şeyin başı sağlık. Ailelerinizle birlikte daha nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyorum. Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde koronavirüs ile etkin mücadelede özverili çalışmalarınızdan dolayı sizin nezdinizde tüm personelime çok teşekkür ediyorum.” dedi.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı arasını yürüyerek geçen Başkan Yılmaz; yol üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla da selamlaşarak bayramlarını kutladı.

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