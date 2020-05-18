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Büyükşehir’den 19 Mayıs’ta gençlere hediye çanta

İZMİR HABERLERİ  | 18.05.2020 11:25 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlere 19 Mayıs hediyesi dağıtmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlere 19 Mayıs hediyesi dağıtmaya devam ediyor. İçinde Nutuk, Türk bayrağı, kulaklık, kolonya, el dezenfektanı ve maske bulunan bez çantalardan 5 bin gence dağıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler için hediye çantaları hazırladı. Çantalar korona virüs salgını nedeniyle bayramı evde kutlayacak 5 bin gence 19 Mayıs öncesinde dağıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 4GB’lik internet hediye ettiği bin 200 gencin yanı sıra hediye çantalar Karaburun, Seferihisar, Foça, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menemen, Kınık, Bergama, Aliağa, Dikili, Gültepe, Kadifekale ve Limontepe’deki gençlere ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin bez çantalarında Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk, 1,50 x 2,25 ebatlarında Türk bayrağı, gençleri müzik dinlemeye teşvik etmek için bir kulaklık, bir şişe kolonya, bir el dezenfektanı ve bir maske bulunuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün bastırdığı 19 bin Nutuk’u da 19 Mayıs hatırası olarak İzmir’in merkez dışındaki 19 ilçesinde yaşayan 19 bin gence dağıtmıştı.

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