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  4. Büyükşehir’den akıllı şehir buluşmaları

Büyükşehir’den akıllı şehir buluşmaları

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım ayında gerçekleştirdiği Akıllı Şehircilik Çalıştayı’nın ardından önemli toplantılar dizisine başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım ayında gerçekleştirdiği Akıllı Şehircilik Çalıştayı’nın ardından önemli toplantılar dizisine başladı. Akıllı Şehir Buluşmaları adıyla gerçekleştirilen toplantılarla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimler Teknopark ve üniversitelerle bir araya getiriliyor. İlki İtfaiye Daire Başkanlığı ile yapılan Akıllı Şehir Buluşmaları’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı ve bu toplantıların çok verimli sonuçlar getireceğine inandığını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Akıllı Şehir Buluşmaları’na katıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimleri Teknopark ve üniversitelerle buluşturan toplantının İtfaiye Daire Başkanlığı ile yapıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç; “Hem ilimizdeki teknolojik imkanlardan istifa etmek hem de birimimizi geleceğe hazırlamak amacıyla anlamlı bir çalışma yapıyoruz” dedi. Kayseri’yi her yönüyle en güzel şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Her alanda Kayseri’mizi geleceğe taşımak, günümüzün koşullarına şehrimizi ve neslimizi uyarlamak, gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirmek hepimizin görevi olmalıdır” diye konuştu. Kayseri için dört üniversitenin ve Teknopark’ın önemli bir şans olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu kurumların da desteğini alarak her alanda halkımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül de Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerin, alt yapı kuruluşlarının ve ilçe belediyelerinin ihtiyaçlarının Kayseri’de karşılanabileceğini belirtti ve bu toplantılarla bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçların da ortaya konacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ise İtfaiye teşkilatının hizmet alanları ve teknolojik ihtiyaçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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