Büyükşehirden akıllı uygulama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı çalışma ile aktif altyapı çalışmalarının hangi mahalle ve sokakta devam ettiğini görmek mümkün.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, faaliyete soktuğu uygulama ile hangi sokak ve caddede altyapı ve kazı çalışması olduğunu kent sakinlerinin bilgisine sunuyor. Kocaelililer kente ait aktif altyapı kazı çalışmalarını artık internet üzerinden takip edebiliyor.

Altyapı çalışmaları listeleniyor

Büyükşehir, şehirde yapılan tüm aktif altyapı kazı çalışmalarını liste olarak tek ekranda sunuyor. Bunun için tek yapılması gereken ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait internet adresini ziyaret etmek.

’Kazı çalışmaları’ butonuna tıklamak yeterli

Şehir Rehberi uygulamasını internet tarayıcılarından açarak sol tarafta bulunan ’kazı çalışmaları’ butonuna tıklayan Kocaeliler, hangi ilçede hangi kurum tarafından çalışma yapıldığını anında görebiliyor.

Haritada ayrıntılı olarak görülüyor

Yeni geliştirme ile hangi ilçede, hangi mahallede, hangi altyapı kurumunun ne tür bir altyapı kazı çalışması yapıldığı liste halinde görülebiliyor. Listeden istenilen kazı çalışmasına tıklanınca haritada ayrıntılı bir şekilde görülebiliyor. Liste üzerinde ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri, adres bilgileri de yer alıyor.

