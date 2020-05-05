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Büyükşehirden Ankaralılara ücretsiz maske dağıtımı

ANKARA HABERLERİ  | 05.05.2020 14:48 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.Korona virüsle (Covid-19) mücadelede toplum sağlığı için en çok ihtiyaç duyulan maskeleri salgın nedeniyle işsiz kalan ya da iş kaybına uğrayan terzilere kurduğu atölyede ürettirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, personel, pazarcı, taksici ve dolmuşçu esnafı dışında vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.
Korona virüsle (Covid-19) mücadelede toplum sağlığı için en çok ihtiyaç duyulan maskeleri salgın nedeniyle işsiz kalan ya da iş kaybına uğrayan terzilere kurduğu atölyede ürettirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, personel, pazarcı, taksici ve dolmuşçu esnafı dışında vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde kurulan atölyede terziler tarafından üretilen maskeleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktaları tespit ederek dağıtmaya devam ediyor. Vatandaşlara maskelerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mektubu da ulaştırıyor. Mektubunda Başkan Yavaş, vatandaşlara şu sözlerle seslendi:
“Değerli hemşehrim, zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de imkânlarımız ölçüsünde tüm ihtiyaç sahibi Ankaralılar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak herkese nakdi destek verme olanağımız olmasa da, en azından ev ekonominize katkı sunmak isteriz. Eğer ihtiyaç sahibi iseniz bizlere 0312 666 60 00 nolu Kriz Masası telefonumuzdan ulaşarak gıda destek kolisi talebinde bulunabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Vatandaşa maske dağıtımı hız kazandı
İş başvurusu, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortası gibi çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) önünde sıra bekleyen vatandaşlara içinde bir kutu maske, kolonya ve sabundan oluşan hijyen paketi dağıtan Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Hepimizin bildiği gibi Covid-19 salgını insanların hem sağlığını hem de ekonomisini çok etkiledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın liderliğinde tüm ekip olarak belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek, vatandaşlarımızı salgından korumak ve ekonomik yönden etkilenmelerini azaltmak için çaba harcıyoruz. Bu çerçevede İŞKUR’a başvuruda bulunan vatandaşlarımıza maske, sağlık ve temizlik malzemelerinden oluşan bir set getirdik. Bunlarla birlikte başkanımızın bir mektubuyla vatandaşımıza mesajını iletiyoruz. Başkanımız o mektupta salgında bütçe imkanlarımızın sınırlı olması sebebiyle istediğimiz halde maddi destekte bulunamadığımız ama gıda kolisi kolisi dağıtarak destek olmak istediğimizi ve vatandaşlarımızın belediyemize ulaşabileceğini anlatıyor. Bu çalışmalarımız değişik meslek grupları ve vatandaşlarımıza yönelik olarak da devam edecek” dedi.
Dağıtılan paketlerin halk sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Yetik adlı vatandaş, “Yapılan çalışma çok güzel. İnsanlara bu şekilde destek olunması çok önemli” derken, Buğra Mehmet Demir adlı vatandaş ise, “Vatandaşlarımızın buna çok ihtiyacı var” diyerek Başkan Yavaş’a ve ekibine teşekkür etti.
Başkan Yavaş’ın mektubunu okuyunca duygulanan Nizamettin Pektaş, bu desteğinden dolayı teşekkür etti.

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