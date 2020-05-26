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Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği veriyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği sağlıyor.

Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği veriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği sağlıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü proje ile ilimizdeki çiftçilerin gelirinin artırılması ve seracılık yapan üreticilere modern seralarda üretim yaptırarak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri teşvik ediliyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği veriliyor.
Bu yıl talepte bulunan çiftçilere 420 top sera naylonu desteği verilecek. 2015 yılından itibaren başlatılan proje kapsamında seraları kar, dolu, yağmur ve fırtınadan zarar gören yaklaşık 800 çiftçiye Bin 600 top sera naylonu desteği verildi. “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında desteği verilecek sera naylonları 36 aylık kullanım süresine sahip. Dağıtılan sera naylonu; don riskini azaltıyor. Kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti arttırıyor. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü, Seracılığı Geliştirme Projesi’nden yararlanmak isteyen çiftçilerden çiftçi belgesi, seranın bulunduğu arazinin tapu fotokopisi veya Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ile hasar gören seraların fotoğrafları isteniyor. Yapılan başvuru teknik personeller tarafından incelendikten sonra çiftçiler desteklemeden faydalanabiliyor.

Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği

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