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Büyükşehir’den çocuklara ayak piyanosu

SAMSUN HABERLERİ  | 16.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Çocukların ilgilerini farklı yönlere çekerek onların eğlenceli vakitler geçirmesini sağlamak isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin iki noktasına ayak piyanosu yerleştirdi.Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi ve Sevgi Kafe bahçesine yerleştirilen ayak piyanosu sayesinde çocuklar hem müziğin keyfini çıkaracak hem de spor yapacak.

Çocukların ilgilerini farklı yönlere çekerek onların eğlenceli vakitler geçirmesini sağlamak isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin iki noktasına ayak piyanosu yerleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi ve Sevgi Kafe bahçesine yerleştirilen ayak piyanosu sayesinde çocuklar hem müziğin keyfini çıkaracak hem de spor yapacak. Çocukların hayal gücünü geliştiren piyano ile onları eğlendirip sanata olan ilgilerini de artırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu sayede bir farkındalık oluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çocukların hizmetine sunulan piyano 24 tuşlu ve 2 oktav ses aralığına sahip. Çocukların beste yapmasına imkan tanıyan piyanodan sonra daha farklı ve eğlenceli oyun gruplarının da şehre kazandırılacağı belirtildi.

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