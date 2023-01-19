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Büyükşehir’den çocuklara karne sürprizi

19.01.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen ’Hepimiz Biriz’ adlı tiyatro oyunu çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Büyükşehir’den çocuklara karne sürprizi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklar için perdelerini açtığı ’Hepimiz Biriz’ adlı oyunu sahnelemeye devam ediyor. Ara tatile girecek olan çocukları, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda oyun öncesi sürprizler de bekliyor. Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ’Hepimiz Biriz’ adlı oyun, 11 Ocak’ta Aydınlı çocuklara kapılarını açmıştı. Umut Serdar Kaya’nın yönettiği ve çocuklardan büyük beğeni toplayan oyun, 22 Ocak’ta saat 12.00’de ve saat 15.00’te Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Ara tatile girecek olan çocuklara karne hediyesi olarak oyun öncesinde yüz boyama etkinliği ve oyun sonrasında balon dağıtımı da yapılacak.

’HEPİMİZ BİRİZ!’ ŞUBAT AYINDA DA ÇOCUKLARLA

Oyunun ücretsiz biletleri Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nden ve oyun öncesinde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’ndan temin edilebilir. Sahnelenmeye devam edilecek olan oyun 22 Ocak Pazar günü saat 12.00 ve saat 15.00’te, 25 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te ve 1 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te çocuklarla buluşacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları oyunu izlemeye ve ara tatili kutlamaya davet etti.

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