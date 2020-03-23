Büyükşehir’den dezenfeksiyon rekoru

Büyükşehir Belediyesi’nce Erzurum’da başlatılan dezenfeksiyon seferberliği son sürat devam ediyor. Başkan Mehmet Sekmen, dezenfeksiyon ekiplerinin Erzurum’da bugüne kadar 1,5 milyon metrekarelik ortak kullanım alanını dezenfekte ettiğini açıkladı. Sekmen, “Salgın tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, COVID-19’la mücadele noktasında Erzurum’da yürütülen çalışmalar hakkında bir durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Sekmen, toplu ulaşım araçlarından park, mesire alanı, cadde ve meydan gibi ortak kullanım noktalarına, iş merkezlerinden okul, kütüphane, spor salonu ve sosyal yaşam alanlarına varıncaya kadar birçok noktada dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını bildirdi. Çalışmaların halen daha devam ettiği bilgisini veren Sekmen, “Sadece bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde 1,5 milyon metrekarelik alanı ilaçladık ve dezenfekte ettik” açıklamasını yaptı.

Başkan Sekmen: “Ekiplerimiz işbaşında”

Başkan Mehmet Sekmen, mücadele kapsamında 2’şer kişiden oluşan tam 15 ayrı ekip kurduklarını ve şehirde aynı anda birçok noktada dezenfeksiyon çalışması yaptıklarının altını çizerek, “Ekiplerimize ayrıca ULV donanımlı, yani mobil ilaçlama sistemine sahip araçlarımız da eşlik etti. Ekiplerimiz ayrım yapmadan tüm cadde ve sokakları, üzerindeki işyeri ve tüm donatılarla birlikte ilaçlarken, araçlarımız da, parklar, bahçeler ve mesire alanlarının yanında tüm ortak kullanım alanlarını ilaçladı” diye konuştu.

Cadde ve kaldırımlar yıkanıyor, ilaçlanıyor

Öte yandan dönüşümlü olarak yürütülen çalışmalara ek olarak bugün itibariyle cadde ve kaldırımların köpüklü sularla yıkandığını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Tarımsal Hizmetler ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’mıza bağlı ekiplerimiz kaldırımları, cadde ve sokakları baştan aşağı köpüklü suyla yıkıyor, ardından buralar ilaçla yeniden dezenfekte ediliyor. Mücadelemizi çeşitlendirerek ve boyut büyütmek suretiyle sürdürüyoruz. Unutmamalıyız ki, COVID-19 bizden ve bizim mücadelemizden kesinlikle güçlü değil. Hijyene özen göstererek, kişisel tedbirlerimizi elden bırakmayarak ve önemlisi de evlerimizde kalarak bu salgını hep birlikte etkisiz hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.



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