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Büyükşehir’den doğa kampı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve tüm tedbirleri alarak doğa kampları düzenlediklerini belirterek, yeni normalleşme sürecinde doğayla iç içe olmak isteyen tüm Kayserilileri kamplara davet etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi gençlerin aileleriyle birlikte doğa ve sporla iç içe zaman geçirmesine fırsat veren etkinlikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen doğa kampları bu yıl da başladı. Sarımsaklı Barajı’nda yapılan ve yaz boyu devam edecek olan doğa kampları her hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler ile doğayla Kayserilileri buluşturuyor.
Covid-19 salgını sürecinde en güzel nefes alma yerinin kamplar olduğuna işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gençlerimizin bizim için birer hazine olduğunu her zaman söylüyoruz. Gelişme çağındaki gençlerin sosyal, kültürel anlamda doğru bir şekilde yönlendirilmesini de ayrıca önemsiyoruz. Bu hedefle yaz boyunca gençlerimizi ve ailelerini Sarımsaklı Barajı’nda görmek bizleri memnun edecek. Doğa Kamplarımızda aldığınız her nefes size oksijenin yanı sıra bolca mutluluk ve huzur da verecek. Birbirinden farklı oyun alanları ile spor yaparak eğleneceksiniz” diye konuştu.
Bir yandan şehre yapılacak olan yatırımlar için plan ve projeler yaptıklarını, diğer yandan da Kayserililerin daha mutlu, daha huzurlu ve konforlu bir şekilde yaşamaları için etkinlikler düzenlediklerini ifade Başkan Büyükkılıç, “Belediyecilikte sadece fiziki yatırımlar bizlere yetmez. Biz hemşehrilerimizi sosyal ve kültürel açıdan rahat edeceği organizasyonlarla, günlük hayatın karmaşasından bir nebze olsun uzaklaştırmaya çalışıyoruz. O anlamda bu tarz etkinliklere önem veriyoruz. Ayrıca tüm dünyanın ve ülkemizin hala mücadele ettiği Covid-19 salgını içinde kamplarımızda tedbirlerimizi aldık. Girişlerde ateş ölçümleri yapılıyor. Maske ve eldiven paketlerimizi dağıtıyoruz. Kullanılan araç gereçlerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu da yapıyoruz. İçiniz rahat olsun” dedi.
“Doğa Seni Çağırıyor” sloganıyla düzenlenen doğa kamplarına katılmak isteyenler Spor A.Ş.’ye başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

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Kocasinan
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Melikgazi
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Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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