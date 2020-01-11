Büyükşehir’den gazeteciler ve aileleri onuruna yemek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle il genelinde görev yapan basın mensupları ve aileleri onuruna bir yemek düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı; merkez ve ilçelerde görev yapan basın mensupları ve aileleri onuruna bir yemek düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yemekli programda gazeteciler ve aileleri fasıl eşliğinde yemekleri yiyerek meslektaşlarıyla sohbet ettiler.

Yemek sırasında bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanı Taner Korkmaz “Sizlr, belediye olarak bizim; gözümüz, kulağımız ve vatandaşlara dokunan noktalarımızsınız. Bizlerin birkaç dakikada okuyup bitirdiği bir haber sizlerin saatlerce uğraşınızın alın teri. Bu nedenle Yücel Başkanımız bu yemeğin gazeteciler ve aileleri için düzenlenmesini istedi. Çoğu zaman basın mensubu arkadaşlarımız gerçekten ailelerinden, kendilerinden feragat ederek bizlerin vatandaşlarla buluşmasını sağlamak için etkinliklerimize ailelerinden ödün vererek geliyorlar. Bu yüzden Yücel Başkanımız burada basın mensuplarına aileleri huzurunda çok teşekkür etmek istemişti fakat başka bir program olduğu için gelemedi bende sizlere başkanımızın teşekkürünü ve helalliğini getirdim. Gerçekten zor bir meslek yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun bizi hiçbir etkinliğimizde yalnız bırakmıyorsunuz. Sayenizde biz de yaptığımız hizmetleri vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun.” dedi.



