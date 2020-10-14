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Büyükşehir’den “Gençler kitap okuyor” etkinliği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kavaklık Park’ta “Gençler Kitap Okuyor” adı altında düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kavaklık Park’ta “Gençler Kitap Okuyor” adı altında düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Katılımcılara programın sonunda Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) forması hediye edildi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca “Kitabını Getir Formanı Al” sloganından hareketle düzenli aralıklarla gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği, Kavaklık Park’ta örnek teşkil edecek görüntülere sahne oldu. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sosyal ortamlardan olabildiğince kendini soyutlayan gençler ve çocuklar, yeşil alanlarda salgına karşı alınan tedbir ve önlemler çerçevesinde yeniden buluştu. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Gaziantepliye ulaşılan etkinliğe aynı zamanda GFK taraftarı da destek verdi.
Öte yandan “Okumak alışkanlıkların en asilidir” düşüncesiyle Gaziantep’i eğitim konusunda da markalaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil alanları öğrenci kesimiyle dolduran “Gençler Kitap Okuyor” programı kitap okuma alışkanlığı kazandırma amacının yanı sıra geleceğin söz sahiplerine sosyalleşebilecek ortam da sunuyor.

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