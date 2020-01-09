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  4. Büyükşehir’den görme engelliler için anlamlı etkinlik

Büyükşehir’den görme engelliler için anlamlı etkinlik

SAKARYA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Engelsiz Kafe’de düzenlenen programa katılan görme engelli vatandaşlar yemeğin ardından sahne alan canlı müzik grubu Arıza’nın şarkılarıyla doyasıya eğlendi.
Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmekten mutluluk duyduklarını ifade eden engelliler, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen program için teşekkür ettiler. Engelli ailelerinin de katıldığı programa aynı zamanda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar’da katıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Biz her zaman olduğu gibi bugün de engelli kardeşlerimizin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir gecede bizi yalnız bırakmayıp yanımızda olan her engelli kardeşimize tek tek teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Merkez
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Merkez
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
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