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Büyükşehir’den hayvancılığa yeni destek

05.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir’den hayvancılığa yeni destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığa verdiği desteği genişleterek bölge için ideal tür olan siyah atak-s türü tavukların dağıtılacağını açıkladı.Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen ulusal mücadelede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ve hayvancılığa verdiği desteklere devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığa verdiği desteği genişleterek bölge için ideal tür olan siyah atak-s türü tavukların dağıtılacağını açıkladı.
Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen ulusal mücadelede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ve hayvancılığa verdiği desteklere devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek yeni proje ile bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı fazla olan ve hastalıklara karşı yüksek dirençli siyah atak-s türü tavukların civcivlerini yetiştirerek, talepler değerlendirilecek, 2 ay sonra 3 bin haneye hane başı 15 tavuk dağıtılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açıklanan proje ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek verilmesi amaçlanırken, kadınların ev ekonomisine katkısının artması hedefleniyor. Tavukların her türlü aşısı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.
“Pandemi ile kendi kendine yetmenin önemini gördük”
Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, yapılan çalışmalarla pandemi sürecinde hem ülkenin hem de şehrin en az zararla çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Sağlıklı şehirler, sağlıklı ülkeye dönüştürmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da pandemiden sonra kurulan dünyaya şehrimizi hazırlıyoruz. Pandemiden sonra kurulacak bu dünyada toprağın, havanın, suyun, doğanın, gıda güvenliğinin ve kendi kendine yetmenin çok daha önemli olduğu gördük. Biz zaten yıllar önce Tarım Daire Başkanlığı’nı açmış, çiftçimize, toprağa, suya, küçükbaşa dair her türlü desteği vermiş bir belediyeyiz. Ama şimdi yapılan çalışmada yeni bir destek vermeye karar verdik. Bu destekte bu bölgeye ait siyah atak-s türü tavuklarımız var. Bu tavukların özelliği bu toprakların ve yumurtlama kapasitesi en yüksek olan ve en sağlıklı tavuklar. Bu tavuk ve civcivleri hızlı bir şekilde alacağız 2 ay sonra talep dahilinde bu tavukları teslim edeceğiz. Her haneye 15 adet verilecek ve o hanenin yumurta ihtiyacını karşılayacak, ekonomisini, çocukların sağlığını, toprağını koruyacak bir desteği sağlamış olacağız. Hemşerilerimiz sağlıklı, huzurlu ve mutluysa bizde sağlıklı, huzurlu ve mutluyuz” diye konuştu.

Büyükşehir’den hayvancılığa yeni destek

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