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Büyükşehir’den İrşadiye köyüne destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Gölcük’e bağlı İrşadiye köyü muhtarı ve köylünün taleplerini değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köyün ihtiyaçlarını karşılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köylere verdiği destekleri sürdürüyor.

Büyükşehir’den İrşadiye köyüne destek

Gölcük’e bağlı İrşadiye köyü muhtarı ve köylünün taleplerini değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köyün ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köylere verdiği destekleri sürdürüyor. Muhtarlık Dairesi Başkanlığı tarafından verilen desteklerle muhtar ve köylülerden gelen talep doğrultusunda malzeme ve işçilik desteği veriliyor. Gölcük ilçesine bağlı mahalle statüsündeki İrşadiye köyünün ihtiyaçlarını değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy konağı ve imam evinin çatısını tamamlarken cami çatısının inşaatına da devam ediyor. Malzeme ve işçilik desteği verilen İrşadiye’de diğer yandan İSU ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yatırımları da devam ediyor. Kırsal kalkınmayı sağlamak üzere çeşitli projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir taraftan da köylülerden gelen talepleri karşılıyor. Bu amaçla Muhtarlık Dairesi Başkanlığı’na gelen talepler değerlendirilerek malzeme ve işçilik desteği veriliyor. İrşadiye Köyü muhtarı ve köylülerin talepleri doğrultusunda köy konağı ve imam evinin çatısı ile cami çatısı yapılıyor.
Türkiye’nin bedensel engelli muhtarlarından Mehmet Kamış, “Çalışmalarımıza camimizden başladık. Cami lojmanını düzenledik. Mezarlık çalışmalarımız oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin büyük destekleri oldu. Malzeme taleplerimiz başta olmak üzere destekleriniz esirgemediler. Başkan Tahir Büyükakın’dan destek ve hizmetlerin devam etmesini istiyor, teşekkür ediyoruz” dedi.
Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Dairesi Başkanlığı, muhtarlar ve mahalle halkının talepleri doğrultusunda gerekli destekleri veriyor. Büyükşehir tarafından cami, minare, köy konağı, imamevi, şadırvan, fırın, su deposu, sulama borusu, sulama kanalı ile benzer tesislerin bakım, onarım, tamir ve yapımlarında işçilik ve malzeme desteği sağlanıyor. Muhtarlarla periyodik olarak bir araya gelen Büyükşehir ekipleri, muhtarlıkların masa, sandalye, ofis takımı ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyükşehir’den İrşadiye köyüne destek

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