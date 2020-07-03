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Büyükşehir’den MELSA ile kooperatiflere destek

MUĞLA HABERLERİ  | 03.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üretim kooperatifleri yanında tüketim kooperatiflerinin oluşması ve ürünlerin üreticiden tüketiciye aracısız ulaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üretim kooperatifleri yanında tüketim kooperatiflerinin oluşması ve ürünlerin üreticiden tüketiciye aracısız ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. 430 çeşit ürünün vatandaşlarla buluştuğu Büyükşehir Belediyesi iktisadi işletmesi MELSA’da üreticinin ve tüketicinin kazandığı bir zincir oluşturduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün amaçlarının kooperatiflerle güç birliği yaparak daha az giderle nitelikli, katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak olduğunu belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA’da satışa sunulan 430 çeşit üründen 108’i yerel üretici ve yerel işletme ürünü. 47 çeşit ürün ise MELSA tarafından üretiliyor. 6 kooperatiften 103, 3 vakıf iktisadi işletmesinden 25, 2 Belediye iktisadi işletmesinden 2, 5 yerel işletmeden 67, 15 yerel üreticiden 41 çeşit ürün alıyor. MELSA, Hatay, İzmir, Artvin, Ankara, Denizli gibi şehirlerden gelen farklı ürünlerde tüketici ile buluşuyor.
MELSA satış noktasında incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kıyısal Muğla’nın tüketimine yetecek ürünleri kırsal Muğla’da üretme potansiyeline sahip olduklarını, üretim kooperatiflerinin güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. Başkan Gürün; “Tarım, hayvancılık ve kooperatifleşmeye büyük önem veriyoruz. Yerel üreticilerimizin kooperatif çatısı altında toplanarak güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. Daha az giderle, nitelikli ürünler elde ederek daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak istiyoruz. Kooperatifçilik yaygı hale gelmeli ve birleşmemiz gerekiyor. Büyükşehir olarak kooperatiflerimize her türlü desteği sağlamak için çalışıyoruz. Süt tankı desteği, yem, fidan, yerel tohum desteği, toprak tahlili, tarlanıza geliyoruz projesi ile eğitimler, arıcılık desteği, ipekböcekçiliği, üzüm bağları projelerimizle kooperatiflerimizin yanındayız. Kıyısal Muğlamızda tüketilen birçok ürünü üretebilecek kapasiteye ve zenginliğe sahibiz. Burada birleşen, üreten kooperatiflerimiz devreye giriyor. MELSA şirketimizde 6 kooperatiften 103 çeşit ürün alıyoruz. Yerel işletmelerden, belediye şirketlerinden ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hatay’ımızın ipek tekstili, İzmir’imizin tohum yağları, Artvin’imizin çayı, Ankara’mızın domates salçası, Denizli’mizin turşusu, konserveleri ve 13 ilçemizin birbirinden değerli ürünleri MELSA şirketimizde vatandaşlarımıza buluşuyor. Üretim kooperatiflerimiz etkin hale gelirken aynı zamanda Muğla’da ve ülkemizin birçok noktasında kurulu ya da kurulacak tüketim kooperatiflerini teşvik etmek istiyoruz. Amacımız üretimden tüketime aracısız bir zincir oluşturmak. MELSA’da buna büyük katkı sağlayacak. Tüm hemşehrilerimizi MELSA’ya yerel ürünleri görmeye davet ediyorum. İsteyen vatandaşlarımız internet üzerinden de alışveriş yapma, sipariş verme seçeneklerini kullanabilirler” dedi.

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