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Büyükşehir’den öğrencilere online sınav desteği

ANKARA HABERLERİ  | 27.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere Ankara Büyükşehir Belediyesi online sınav desteği sağlayacak.Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak öğrenciler, http://ankara.bel.tr/sinav-kayit-formu adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek.20 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ikişer adet online sınav düzenlenecek.Kayıt olan öğrencilere pin kodu ve sınava giriş bağlantısı iletilecekDeneme sınavına kayıt olan öğrencilere, sınav tarihinden bir gün önce sınava giriş için gerekli olan pin kodu ve sınava giriş bağlantısı e-posta ve sms yolu ile iletilecek.Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanan deneme sınavlarının tarih ve saatleri ise şöyle:Liselere Geçiş Sınavı9 Haziran 2020Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)13 Haziran 2020Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)Yükseköğretim Kurumları SınavıYKS-14 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.155 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Saat 10.00-13.30YKS-220 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.1521 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Saat 10.00-13.30Büyükşehir Belediyesi başarı ortalaması, il geneli sıralaması ve soru çözüm videolarını içeren bağlantıyı LGS öğrencilerine sınavdan en geç bir gün sonra, YKS öğrencilerine ise en geç iki gün sonra iletecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere Ankara Büyükşehir Belediyesi online sınav desteği sağlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak öğrenciler, http://ankara.bel.tr/sinav-kayit-formu adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek.
20 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ikişer adet online sınav düzenlenecek.

Kayıt olan öğrencilere pin kodu ve sınava giriş bağlantısı iletilecek
Deneme sınavına kayıt olan öğrencilere, sınav tarihinden bir gün önce sınava giriş için gerekli olan pin kodu ve sınava giriş bağlantısı e-posta ve sms yolu ile iletilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanan deneme sınavlarının tarih ve saatleri ise şöyle:
Liselere Geçiş Sınavı
9 Haziran 2020
Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)
Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)
13 Haziran 2020
Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)
Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YKS-1
4 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.15
5 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Saat 10.00-13.30
YKS-2
20 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.15
21 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Saat 10.00-13.30
Büyükşehir Belediyesi başarı ortalaması, il geneli sıralaması ve soru çözüm videolarını içeren bağlantıyı LGS öğrencilerine sınavdan en geç bir gün sonra, YKS öğrencilerine ise en geç iki gün sonra iletecek.

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