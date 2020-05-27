Büyükşehir’den öğrencilere online sınav desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere Ankara Büyükşehir Belediyesi online sınav desteği sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak öğrenciler, http://ankara.bel.tr/sinav-kayit-formu adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek.

20 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 27-28 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ikişer adet online sınav düzenlenecek.

Kayıt olan öğrencilere pin kodu ve sınava giriş bağlantısı iletilecek

Deneme sınavına kayıt olan öğrencilere, sınav tarihinden bir gün önce sınava giriş için gerekli olan pin kodu ve sınava giriş bağlantısı e-posta ve sms yolu ile iletilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanan deneme sınavlarının tarih ve saatleri ise şöyle:

Liselere Geçiş Sınavı

9 Haziran 2020

Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)

Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)

13 Haziran 2020

Saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum)

Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

YKS-1

4 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.15

5 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Saat 10.00-13.30

YKS-2

20 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) Saat 10.00-13.15

21 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Saat 10.00-13.30

Büyükşehir Belediyesi başarı ortalaması, il geneli sıralaması ve soru çözüm videolarını içeren bağlantıyı LGS öğrencilerine sınavdan en geç bir gün sonra, YKS öğrencilerine ise en geç iki gün sonra iletecek.

