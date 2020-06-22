Büyükşehirden online sınav kaygısı semineri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hayata geçirdiği Eğitim İçin El Ele Projesi kapsamında sınav kaygısı semineri gerçekleştirildi. Seminer Kovid-19 tedbirleri kapsamında online olarak yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Eğitim için El Ele Projesi kapsamında bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere yönelik sınav kaygısı semineri düzenlendi. Seminer, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak yapıldı. Kent Konseyi’nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen seminer rehberlik eğitmeni İnci Nur Çetin tarafından verildi. Öğrencilerin sınava girerken stres ve kaygılardan uzak durmasının yollarını anlatan Çetin, "Kaygı yaşamımızın doğal bir parçası ancak kaygı çözümsüz bir konu değil. Önemli olan kaygının öğrenmemizi engellemesine izin vermemek. Sınav sürecinde öğrenci, performansını ortaya koyamadığında bildiklerini hatırlayamıyor. Korku ile kaygı farklı şeyler. Bu ikisini ayırmak gerekiyor. Sınav esnasında olumsuz düşüncelerden uzak durmak gerekiyor. Kaygı ile başa çıkabilmenin en önemli adımı başarılı olacağını düşünerek kendini motive etmektir" dedi.