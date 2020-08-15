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Büyükşehir’den örgün eğitim öncesi çocuklara hijyen dersi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin okullarda başlayacağını duyurmasın ardından yeni tip Koronavirüs’le mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda öğrencileri ve velileri bilinçlendirmek amacıyla düğmeye bastı.Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 21 Eylül’de başlayacağının Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanmasının sonrasında şehrin farklı noktalarında bulunan okullarda hem velilere hem de çocuklara örgün eğitim öncesi pandemiye karşı koruyucu-önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 21 Eylül’de yüz yüze eğitimin okullarda başlayacağını duyurmasın ardından yeni tip Koronavirüs’le mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda öğrencileri ve velileri bilinçlendirmek amacıyla düğmeye bastı.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın 21 Eylül’de başlayacağının Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanmasının sonrasında şehrin farklı noktalarında bulunan okullarda hem velilere hem de çocuklara örgün eğitim öncesi pandemiye karşı koruyucu-önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın salgının yayılma riskini ortadan kaldırmak adına yayınladığı 14 kuralın uygulanması konusunda gerekli hatırlatmalar gerçekleşiyor. Böylelikle gerek vatandaş gerekse de çocuklar ve gençler için farkındalık oluşturuluyor.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin Gazi şehirde organize ettiği eğitim etkinliklerine katılan öğrencilere ve ebeveynlere hijyen malzemeleri, maske ve hediyeler veriliyor.

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