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Büyükşehir’den patates ve soğan üreticisine destek

19.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir’den patates ve soğan üreticisine destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik politikalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik politikalarına devam ediyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da mahsulü tarlada kalan çiftçilere destek olan Büyükşehir Belediyesi patates ve soğan üreticisinin tarlasında kalan mahsulünü satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.
Girdi maliyetleri çok yükseldiği için soğan ve patatesten kazanç elde edemeyen çiftçilerin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti. Ekonomik sebeplerden dolayı mahsulü tarlada kalan üreticilere kucak açan Büyükşehir Belediyesi, tonlarca soğan ve patatesi ederinde satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıllarda da patates, portakal, nar, erik, çilek, mandalina ve bamya üreticilerinin tarlalarında kalan ürünleri satın almış ve Aydın genelinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlene ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmıştı. Piyasanın olumsuz koşullarından dolayı zor durumda kalan çiftçiler kendilerine destek olunduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydınlı çiftçiler uygulamadan çok memnun olduklarını belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her zaman üreticilerin zor zamanlarında yanlarında olduklarını ifade ederken "Bu zor ekonomik şartlarda büyük masraflar yaparak üretim yapmış olan üreticilerin ürünlerinin hak ettiği değeri görmesini önemsiyoruz. Tarım kenti Aydın’da hangi üreticimizin ürünü tarlada kalırsa Aydın Büyükşehir Belediyesi dün olduğu gibi bugün de alıcıdır. Üreticimizi namerde muhtaç etmeyiz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir’den patates ve soğan üreticisine destek

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