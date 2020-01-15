YURTHABER
  4. Büyükşehir’den Salsa Şampiyonası

Büyükşehir’den Salsa Şampiyonası

ANTALYA HABERLERİ  | 15.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Dans Sporları Federasyonu 2019-2020 Salsa Ligi Kulüplerarası Sportif Salsa Şampiyonası, 18-19 Ocak tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit’te düzenlenecek.Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüpler Arası Salsa Şampiyonası İkinci Etabı Antalya’da yapılacak.

Dans Sporları Federasyonu 2019-2020 Salsa Ligi Kulüplerarası Sportif Salsa Şampiyonası, 18-19 Ocak tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit’te düzenlenecek.
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüpler Arası Salsa Şampiyonası İkinci Etabı Antalya’da yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şampiyona 18-19 Ocak tarihlerinde 10.00 ve 18.00 saatleri arasında Cam Piramit’te gerçekleşecek.

750 dans sporcusu katılacak
Yılın ilk ulusal dans yarışmasına Türkiye’nin her yerinden ve her yaş grubundan yaklaşık 750 dans sporcusu katılacak. Latin dansının kalbi Antalya’da atacak. Cam Piramit’te yaşanacak Salsa şölenini Antalyalılar ücretsiz izleyebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Antalya’da Yabancılar Meclisi kurulduAntalya’da Yabancılar Meclisi kuruldu
Nazım Hikmet dizelerini trafoya çizdilerNazım Hikmet dizelerini trafoya çizdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Antalya Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Gököz Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Turkuaz Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Döşemealtı’ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu

Döşemealtı’ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Menenjitin en tehlikeli türüne karşı "aşı olun" uyarısı

Menenjitin en tehlikeli türüne karşı "aşı olun" uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.