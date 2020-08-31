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Büyükşehir’den spor altyapısına büyük yatırım

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak yetenek ve becerilerine uygun spor dallarına yönlendirmek amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde toplamda 9 çok amaçlı spor salonu ve 7 yüzme havuzu hizmete hazır hale getirildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş, Kurbanbaba, Dumlupınar, Ertuğrulgazi mahalleleriyle Şehitkamil’de bulunan Kuzeyşehir, Fıstıklık, Karacaoğlan, Beykent, İncilikaya semtlerine toplamda 9 çok amaçlı spor salonu kazandırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak yetenek ve becerilerine uygun spor dallarına yönlendirmek amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde toplamda 9 çok amaçlı spor salonu ve 7 yüzme havuzu hizmete hazır hale getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş, Kurbanbaba, Dumlupınar, Ertuğrulgazi mahalleleriyle Şehitkamil’de bulunan Kuzeyşehir, Fıstıklık, Karacaoğlan, Beykent, İncilikaya semtlerine toplamda 9 çok amaçlı spor salonu kazandırıldı. Ayrıca şehir merkezinde bulunan Beykent, 8 Şubat, Gazikent ile Yavuzeli, Araban, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri için yapımına başlanılan 7 adet yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatı tamamlandı. Böylelikle geleceğin söz sahipleri çocuklar ve gençler, uyuşturucu, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutularak yeni spor aktiviteleriyle tanışacak.
Hazırlanan 9 çok amaçlı spor salonu modern yapısıyla ve ulaşılabilirlik açısından vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Bin 257 metrekare inşaat alanlarına kurulan salonlar, 987 metrekare alana sahip. 121 sayı kapasiteli tribünüyle basketbol, voleybol gibi salon sporlarının yapılacağı çok amaçlı spor salonlarında, sporcular için soyunma odaları ve duşlar, Kore kökenli uzak doğu savunma sanatı ve sporu olarak tanımlanan tekvando ve karate alanları da bulunuyor.
Öte yandan 7’si tamamlanan “Mahalle Tipi Havuz Projesi” projesinde kentte hizmete açılacak 2 bin 300 metrekarelik inşaat alanına sahip yarı olimpik yüzme havuzlarında, spor dallarından fitness, tekvando ve karatenin yanı sıra tesiste soyunma odaları, kadın-erkek mescit, tuvalet-banyo ve teknik odalar da yer alıyor.

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