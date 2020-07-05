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Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize

ANTALYA HABERLERİ  | 05.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı.

Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı. Yeni düzenleme 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yoğunluk yaşanan hatlarda revizyona giderek, sefer sayılarını artırdı. Yeni düzenleme ile ilgili bilgilere 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Antalyakart Mobil uygulamasından ulaşılabilecek. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığından verilen bilgiye göre revize edilen hatlar ve sefer aralıkları şöyle:
VF01 (Varsak-Fakülte)
Sabah pik saatlerde 5 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 10 dk aralıklarla
Gece son sefer Fakülte’den 00:00
VS18 (Varsak-Sarısu)
Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla
Gece son sefer Sarısu’dan 23:10
VL13 (Varsak-Lara)
Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 23:15
VL13A (Varsak-Lara)
Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 23:25
LF09 (Fakülte- Lara)
Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 23:00
LF10 (Fakülte- Lara)
Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 23:15
KC06 (Sarısu- Lara)
Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 12 dk aralıklarla
Gece son sefer Muratpaşa Belediyesi’nden 23:30
KL08 (Sarısu- Lara)
Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 8 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 00:30 Sarısu 00:30
CV14 (Varsak- Çarşı)
Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla
Gece son sefer Çarşı 23:00 Varsak 23:00
LC07 (Kundu-Çarşı)
Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güllük 23:25
LC07A (Kundu-Çarşı)
Sabah pik saatlerde 15 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla
Gece son sefer Dokuma 23:10
TC16 (Çarşı-Ermenek)
Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla
Gece son sefer Ermenek 22:05 Ünsal 22:00
TC16A (Çarşı-Ermenek)
Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla
Gece son sefer Ermenek 22:20 Ünsal 22:30
DC15 (Döşemealtı- Meydan)
Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Organize 23:05 Meydan 23:00
DC15A (Döşemealtı- Meydan)
Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Organize 23:20 Meydan 23:30

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Antalya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:07
İkindi
16:58
Akşam
20:27
Yatsı
22:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Antalya Eczanesi
Muratpasa
Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Koçak Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
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