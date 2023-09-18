Büyükşehirden Ulaşım Konforu İçin Gece Mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları çerçevesinde yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde kent genelinde yeni yolları ulaşıma açarak trafik sorunu oluşmadan önlem alan Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda da altyapı ve asfalt iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Köprüsü’nden başlayıp İtfaiye Talas Grup Amirliği’ne kadar olan kesimde son kat asfalt serim işlemine başlıyor. Gündüz saatlerinde ulaşım yoğunluğunu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konusunda zorluk yaşamaması için çalışmayı gece saatlerinde planladı.

19 Eylül Salı gününden itibaren çalışmalar süresince saat 21.00’den 06.00’ya kadar yolun çalışma yapılan bölümü trafiğe kapatılarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alternatif güzergâhlar sürücülere hizmet verecek.



