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Büyükşehir’in ’kar’ timi hafta sonu 276 mahalle yolunu açtı

18.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir’in ’kar’ timi hafta sonu 276 mahalle yolunu açtı

Kent genelinde 7 noktada, 125 araç ve 273 personel ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, hafta sonunda yağan kar ve tipi nedeniyle 12 ilçede kapanan 276 mahalle yolunu ulaşıma açtı.Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle hafta sonu yine gece gündüz demeden karla mücadelesini sürdürdü.

Kent genelinde 7 noktada, 125 araç ve 273 personel ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, hafta sonunda yağan kar ve tipi nedeniyle 12 ilçede kapanan 276 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle hafta sonu yine gece gündüz demeden karla mücadelesini sürdürdü. Hafta sonu kapanan Akkışla ilçesinde 15, Bünyan’da 30, Develi’de 10, Felahiye’de 4, İncesu’da 2, Kocasinan’da 21, Özvatan’da 12, Pınarbaşı’da 104, Sarıoğlan’da 30, Sarız’da 6, Tomarza’da 30 ve Yahyalı’da 2 olmak üzere 7 bin 712 kilometrelik kat edilen toplam 276 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla hafta sonu gece, gündüz demeden karla mücadele ederken, ilçelerde ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması mücadele ediyor.

Büyükşehir’in ’kar’ timi hafta sonu 276 mahalle yolunu açtı

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