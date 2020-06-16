Büyükşehirin maske desteği devam ediyor

Korona virüse karşı mücadelesine yoğun bir şekilde devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Emlak Müdürlüğüne de maske desteğinde bulunuldu.

Korona virüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları ile bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri, vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara dağıtarak destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Kara, Milli Emlak Müdürü İbrahim Güler’i ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Daire Başkanı Mehmet Kara, Büyükşehir Belediyesi’nce üretilen maskeleri Milli Emlak Müdürü İbrahim Güler’e teslim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Emlak Müdürü Güler ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sağlanan destekler nedeniyle teşekkür etti.

