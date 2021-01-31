Büyükşehir’in POMEM eğitimleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği Spor Özel Yetenek Kursları’nda toplam 110 aday eğitim alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavı için düzenlediği özel yetenek kurslarının başvuruları tamamlandı. Bu yıl Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne toplam 7 bin polis alınacak olması, adayların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği Spor Özel Yetenek Kursları’na ilgisini daha da arttırdı. 110 adayın bulunduğu kursiyerler, pandemi önlemleri kapsamında 5 gruba ayrılarak gruplandırıldı. Ateş ölçümleri yapılarak, temizlik koşulları sağlanan ve adaylar, mesafe kuralları çerçevesinde eğitimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Fiziki Yeterlilik Sınavına hazırlanan polis adayı gençlere eğitimler profesyonel antrenörler ile sunuluyor. Eğitimin ilk aşamasında adayların parkur eğitimleri öncesinde kondisyonlarını hazır hale getirebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Atletizm Pisti’nde iki haftalık periyotta hafta içi her gün 14.30 - 19.30 saatleri arasında adaylar beşer grup halinde eğitimlerini gerçekleştirdi. Ardından Vezirçiftliği Spor Salonu’nda parkur denemeleri için ilk çalışmalara başladılar.

Antrenörlerin POMEM parkurlarında istenilen şartlar doğrultusunda verdikleri eğitimler ile hedef yüzde 100 başarı. POMEM parkurlarında bulunan 7 istasyon için ölçüm, sürat, reaksiyon, denge, dayanıklılık, kuvvet, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik gibi alanlarda yapılan testler ile gençler hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. POMEM parkurlarında bulunan; sıçrama tahtası, lastik engeli, ağırlık taşıma, sağlık toplarına dokunmalar, takla atma, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkânlar doğrultusunda adaylara sınav parkuruna gelmeden önce büyük kolaylık sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen eğitimlere katılan polis adayları; ücretsiz olarak kendilerine verilen önem ve olanaklardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Ayrıca hedeflerinin yüzde 100 başarı getirmek olduğunu söyleyerek söz verdiler.

