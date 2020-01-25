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Büyükşehir’in uzman ekipleri Elazığ’da

ADANA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, depremin hemen ardından Elazığ’a gönderdiği uzman ekipler, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.Adana Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması ve enkaz altında kalan afetzedelerin kurtarılması için uzman ekipler gönderdi.Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı 1 adet yangına müdahale aracı ve 4 adet arama kurtarma aracı ile 19 kişilik uzman ekip, depremin hemen ardından yola çıkarak gittikleri Elazığ’da, yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmalara bizzat katılıyor.98 Adana ve 99 Marmara depremlerinde görev yapan tecrübeli ekipAdana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, gönderilen ekipte yer alan görevlilerin, 1998 Adana ve 1999 Marmara depremlerinde görev yapan tecrübeli ve uzman personelden seçildiğini açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, depremin hemen ardından Elazığ’a gönderdiği uzman ekipler, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması ve enkaz altında kalan afetzedelerin kurtarılması için uzman ekipler gönderdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bağlı 1 adet yangına müdahale aracı ve 4 adet arama kurtarma aracı ile 19 kişilik uzman ekip, depremin hemen ardından yola çıkarak gittikleri Elazığ’da, yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmalara bizzat katılıyor.
98 Adana ve 99 Marmara depremlerinde görev yapan tecrübeli ekip
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, gönderilen ekipte yer alan görevlilerin, 1998 Adana ve 1999 Marmara depremlerinde görev yapan tecrübeli ve uzman personelden seçildiğini açıkladı. Sarraf, yangına müdahale ekibinin, yangın olmadığı sürece arama-kurtarma çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.
Öncelikle enkazlarda titizlikle dinleme konumuna geçen ekipler, ardından müdahaleye uygun noktalarda kurtarma çalışmalarına başlıyor.
Halkımızın yanındayız ve yeni ekipler görevlendirmeye, desteği artırmaya hazırız
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremin hemen ardından ihtiyaç duyulabilecek ekipleri bölgeye sevk ettiğini açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, ihtiyaç duyulması halinde, ek destek için bütün olanaklarıyla Elazığ’da mağdur olan halkın yanında olacaklarını belirtti. Başkan Zeydan Karalar, bölgede görev yapan ekiplerle koordineli şekilde yeni ekipler görevlendirmeye hazır olduklarını ve desteğin miktarını artırabileceklerini belirtti.
Karalar, enkaz altında kalan vatandaşların sağ salim kurtarılması için dua ettiklerini belirterek, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mağduriyetin azalması için bütün imkanlarımızla halkımızın yanında olmaya hazırız” dedi.

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