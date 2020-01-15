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  4. Büyükşehirli sporcu Milli Takım adına yarışacak

Büyükşehirli sporcu Milli Takım adına yarışacak

SAKARYA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Taekwondo takımı sporcularından Melisa Yalçın, Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye altıncısı olarak milli forma giymeye hak kazandı.Bu kapsamda 12 ile 16 Ocak tarihleri arasında Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Yalçın, kadınlar 46 kiloda Türkiye altıncısı oldu.

Büyükşehirli sporcu Milli Takım adına yarışacak

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Taekwondo takımı sporcularından Melisa Yalçın, Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye altıncısı olarak milli forma giymeye hak kazandı.
Bu kapsamda 12 ile 16 Ocak tarihleri arasında Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Yalçın, kadınlar 46 kiloda Türkiye altıncısı oldu. 68 ilden 865’i erkek 625’i kadın olmak üzere toplam bin 490 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehirli sporcu Melisa Yalçın, elde ettiği dereceyle 3 ile 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Milli Takım adına yarışmaya hak kazandı.
Sporcular için sosyal medyada mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “2020 Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Milli Takımımızla ülkemizi temsil etmeye hak kazanan kızımızı tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehirli sporcu Milli Takım adına yarışacak

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