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Büyükşehrin milli sporcuları Trabzon’da kampa girdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki 3 sporcu, Trabzon’da düzenlenen Ümit Kadın Judo Milli Takımı’nda kampa girdi.Korona virüs nedeniyle uzun bir ara kamp dönemi yapamayan Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) kampa girdi.

Denizli Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki 3 sporcu, Trabzon’da düzenlenen Ümit Kadın Judo Milli Takımı’nda kampa girdi.
Korona virüs nedeniyle uzun bir ara kamp dönemi yapamayan Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) kampa girdi. Kampa Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımında bulunan 3 sporcu da katıldı. 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupasında Avrupa 3’üncüsü olan Ayşe Naz Özdemir ve Reyhan Oğuz ile Nazlı Çoban Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları olarak çalışmalarda yer aldı. 14 Eylül 2020’ye kadar devam edecek hazırlık kampında yer alan sporcuların, kondisyon ve ağırlık antrenmanları gerçekleştireceği belirtildi. Pandemi kuralları doğrultusunda antrenmanlarına başlayan Ümit Kadın Milli Takımda 33 judocunun yer aldığı ifade edildi.

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