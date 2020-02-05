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Büyükşehrin sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 14:30 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.Germencik’te başlayan çalışmalarda, aynı zamanda Tire’ye ve yerel turizm merkezleri olan İzmir’in Şirince ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Selatin Köy Pazarı’nın da bulunduğu Selatin Mahallesi’ne açılan kapı olan Balatçık’ta sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.Mahallelilerin büyük bir sevinçle karşıladıkları çalışmalarda toplamda 2 bin 300 metre sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Germencik’te başlayan çalışmalarda, aynı zamanda Tire’ye ve yerel turizm merkezleri olan İzmir’in Şirince ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Selatin Köy Pazarı’nın da bulunduğu Selatin Mahallesi’ne açılan kapı olan Balatçık’ta sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.
Mahallelilerin büyük bir sevinçle karşıladıkları çalışmalarda toplamda 2 bin 300 metre sıcak asfalt çalışması yapılacak. 2 bin metrekare de kaldırım çalışması yapılacak olan Balatçık Mahallesi’nin muhtarı İbrahim Köylü, "Yapılan çalışma mahallem için çok iyi oldu. Mahallemizin yolu bozukta, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bizleri kırmadı ve yolumuzu yapmaya başladı, çok sağ olsun. Yolumuz çok güzel olacak. Özlem Hanımdan ne zaman bir talepte bulunsak hemen yerine getiriliyor" dedi.
Mahalle sakinlerinden Hasan Cantürk ise, "Büyükşehir Belediyesi mahallemizi sıcak asfaltla kavuşturacak ve mahallemiz için mükemmel olacak, mahallemiz bir cennet olacak. Bu yoldan zaten Selatin’e, Şirince’ye ve Tire’ye gidildiği için çok işlek bir yol. Bizi bu bozuk yoldan kurtardığı için Özlem Çerçioğlu’ndan Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.
Çalışmaların kısa bir sürede bitirilmesi ve vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

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