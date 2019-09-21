Büyüleyici sonuç! 110 yıllık ağacı öyle bir şeye çevirdi ki...

Little Free Library (Ücretsiz Küçük Kütüphane) insanların kitaplara olan sevgisini canlı tutmayı amaç edinmiş bir organizasyon. Okuma sevgisi aşılayarak, kitap toplulukları oluşturarak ve dünyanın her köşesinde insanlar arasında kitap değiş tokuşuna yönelik projeler geliştirerek insanların kitaplara olan ilgisini sıcak tutmaya çalışıyorlar.

Ancak yine de söz konusu kitaplar olduğunda hala büyülü ve önemli bir şeyler olduğunu söylemek durumundayız. Parmağınızla ekranı kaydırmak veya tuşlara tıklamak yerine, elinize aldığının bir kitabın içine gömülmek, oradan anlatılan dünyaya kısa bir yolculuk yapmak, yavaş yavaş ve sindire sindire her satırı okumak çok daha farklı ve huzur veren bir deneyim. Toplumların şu an ihtiyaç duyduğu kritik düşünme ve empati becerilerini kazandırmasını da bir kenara eklemek lazım. Elektronik kitapların yaygınlaştığı, insanların internet üzerinden okumalar yaptığı şu günlerde kütüphaneci ve sanatçı Sharalee Armitage Howard attığı adım ile bizleri şaşırtmayı başardı.

75 BİNDEN FAZLA KİTAPLIKLARI VAR

Bu organizasyonun küçük olduğuna aldanmayın, dünyanın 88 ülkesinde 75 binden fazla kitaplıkları bulunuyor. Bunlardan en ilgi çekici ve güzel olanlarından biri Coeur d’Alene, Idaho’da yaşayan bir aile tarafından inşa edildi.

ÇÜRÜMEYE BIRAKMAK YERİNE DÖNÜŞTÜRMEYE KARAR VERDİ

Kütüphaneci, sanatçı ve eski bir ciltleme ustası olan Sharalee Armitage Howard bu küçük kütüphanelerden birini bölgesine kazandırmak için yola çıktı. Evlerinin önünde bulunan 110 yıllık kavak ağacı kütüğünü, çürümeye terk etmek yerine “Küçük Ağaç Kütüphanesi”ne dönüştürmeye karar verdi. Sharalee : “Bu ağaç kütüğünü tekrar sağlıklı hale getirmenin bir yolu yoktu, ancak ona yeni bir yaşam vermek için bir şeyler yapabilirdik.”

İNSANLARA ZARAR VERECEĞİNDEN KORKMAYA BAŞLAMIŞ

Son derece yaşlı olan bu ağacın dalları uzun zaman önce kırılarak dökülmüş, aile artık yoldan geçen insanlara zarar vereceğinden korkmaya başlamış. En son kopup düşen bir dal oğullarının aracına zarar verince bunun böyle devam etmesinin mümkün olmadığını anlamışlar. Kanada’ya özgü bu kavak ağaçlarının ortalama yaşam ömrünün 40-50 yıl olduğunu söyleyen Sharalee: “zaten normal ömrünün iki katı bir hayat yaşadı” diye ekliyor.

'BÜYÜLÜ YERLERDEN BİRİ'

Ağaç kütüğünün içi özenle oyulmuş, üstü bir çatı ile kapatılmış, iç ve dış aydınlatmasının da yapılmasının ardından peri masallarında görmeye alışık olduğumuz yapılardan biri çıkmış ortaya. Bu kütüphaneyi görenlerin ifadesine göre: 'Bu, hayatınızda yalnızca bir defa görebileceğiniz büyülü yerlerden biri.'



