Mynet Trend

Büyüleyici sonuç! 110 yıllık ağacı öyle bir şeye çevirdi ki...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 21.09.2019 02:03 | Son Güncelleme

Dünyamız artık çok farklı bir yer, dünyanın her köşesinden insanlar birbirine çok daha yakın, bir tuşa dokunmak kadar…

Ancak yine de söz konusu kitaplar olduğunda hala büyülü ve önemli bir şeyler olduğunu söylemek durumundayız. Parmağınızla ekranı kaydırmak veya tuşlara tıklamak yerine, elinize aldığının bir kitabın içine gömülmek, oradan anlatılan dünyaya kısa bir yolculuk yapmak, yavaş yavaş ve sindire sindire her satırı okumak çok daha farklı ve huzur veren bir deneyim. Toplumların şu an ihtiyaç duyduğu kritik düşünme ve empati becerilerini kazandırmasını da bir kenara eklemek lazım. Elektronik kitapların yaygınlaştığı, insanların internet üzerinden okumalar yaptığı şu günlerde kütüphaneci ve sanatçı Sharalee Armitage Howard attığı adım ile bizleri şaşırtmayı başardı.

KİTAPLARA OLAN İLGİYİ SICAK TUTMAYI AMAÇ EDİNMİŞLER

Little Free Library (Ücretsiz Küçük Kütüphane) insanların kitaplara olan sevgisini canlı tutmayı amaç edinmiş bir organizasyon. Okuma sevgisi aşılayarak, kitap toplulukları oluşturarak ve dünyanın her köşesinde insanlar arasında kitap değiş tokuşuna yönelik projeler geliştirerek insanların kitaplara olan ilgisini sıcak tutmaya çalışıyorlar.

75 BİNDEN FAZLA KİTAPLIKLARI VAR

Bu organizasyonun küçük olduğuna aldanmayın, dünyanın 88 ülkesinde 75 binden fazla kitaplıkları bulunuyor. Bunlardan en ilgi çekici ve güzel olanlarından biri Coeur d’Alene, Idaho’da yaşayan bir aile tarafından inşa edildi.

ÇÜRÜMEYE BIRAKMAK YERİNE DÖNÜŞTÜRMEYE KARAR VERDİ

Kütüphaneci, sanatçı ve eski bir ciltleme ustası olan Sharalee Armitage Howard bu küçük kütüphanelerden birini bölgesine kazandırmak için yola çıktı. Evlerinin önünde bulunan 110 yıllık kavak ağacı kütüğünü, çürümeye terk etmek yerine “Küçük Ağaç Kütüphanesi”ne dönüştürmeye karar verdi. Sharalee : “Bu ağaç kütüğünü tekrar sağlıklı hale getirmenin bir yolu yoktu, ancak ona yeni bir yaşam vermek için bir şeyler yapabilirdik.”

İNSANLARA ZARAR VERECEĞİNDEN KORKMAYA BAŞLAMIŞ

Son derece yaşlı olan bu ağacın dalları uzun zaman önce kırılarak dökülmüş, aile artık yoldan geçen insanlara zarar vereceğinden korkmaya başlamış. En son kopup düşen bir dal oğullarının aracına zarar verince bunun böyle devam etmesinin mümkün olmadığını anlamışlar. Kanada’ya özgü bu kavak ağaçlarının ortalama yaşam ömrünün 40-50 yıl olduğunu söyleyen Sharalee: “zaten normal ömrünün iki katı bir hayat yaşadı” diye ekliyor.

'BÜYÜLÜ YERLERDEN BİRİ'

Ağaç kütüğünün içi özenle oyulmuş, üstü bir çatı ile kapatılmış, iç ve dış aydınlatmasının da yapılmasının ardından peri masallarında görmeye alışık olduğumuz yapılardan biri çıkmış ortaya. Bu kütüphaneyi görenlerin ifadesine göre: 'Bu, hayatınızda yalnızca bir defa görebileceğiniz büyülü yerlerden biri.'


Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Bir il ayağa kalkmıştı! TutuklandıBir il ayağa kalkmıştı! Tutuklandı
Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı!Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kitap kütüphane

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli aileler barıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli aileler barıştı

Ortaokulda dehşet anları kamerada

Ortaokulda dehşet anları kamerada

Kan donduran sözler: Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?

Kan donduran sözler: Benimle birlikte olmak mı istersin yoksa ölmek mi?

ABD'de Müslüman yolcu sifonu iki kez çekti, uçuş iptal edildi!

ABD'de Müslüman yolcu sifonu iki kez çekti, uçuş iptal edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki cinsel istismar iddiasında 15 yaşındaki zanlı tutuklandı

Bir il ayağa kalkmıştı! Tutuklandı

Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı!

Edirne'de tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay! Tartıştığı annesini öldürdü

YASKİ Başkanı Adnan Kırtay: Yalova'yı 4-5 saat içinde lağım ve pis su basacak

Böyle uyardı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı

Bingöl'de civa zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Oyun hamuru sanıp oynadılar! 27 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ankara'da 2 evden 45 ton çöp çıkartıldı

2 evden çıkartıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.