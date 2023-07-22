BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR KONUSU: Buz Devri 2: Erime Başlıyor'u kimler seslendiriyor? Bu akşam ATV'de!

Buz Devri 2 filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilen bir diğer konu oldu. Bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak olan Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmine ilgi büyük oldu. İşte Buz Devri 2: Erime Başlıyor konusu, seslendirenler ve 22 Temmuz ATV yayın akışı...
Kahramanlarımız serinin ikinci filmi ile bir kez daha karşımızda. Manny, Sid ve Diego, eriyen buzların arasından kurtulup artık daha keyifli, ısınmış bir yaşamın tadına varmaya hazırlardır. Ayrıca ekibe yeni yüzler de katılmış durumdadır. Dostumuz Manny, bir aile kurmayı çok ister.
Dünyada tek kalan dişi mamut Ellie ile tanıştığında başlangıçta pek de iyi anlaştıkları söylenemez. Ellie kendini opossum sanmaktadır. Dahası opossum olan iki kardeşi de vardır. Crash ile Eddie. Eriyen buzlardan ötürü bir an önce vadinin öteki tarafına geçmek zorundadırlar. Bu sırada meşe palamudu peşindeki Scrat de iş başındadır.
Ray Romano – Manny: Ali Poyrazoğlu
John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan
Denis Leary- Diego: Haluk Bilginer
Queen Latifah- Ellie: Ayça Bingöl
Seann William Scott – Crash: Umut Tabak
Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar
Will Arnett- Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök
Jay Leno – Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz
Clea Lewis- Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş
Alex Sullivan – James: Onur Kırış
Tom Fahn – Stu: Emin Yaraç
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
21:50 Los Angeles’ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
23:50 Marslı (Yabancı Sinema)
02:30 Üvey Anne
05:30 Bir Küçük Gün Işığı