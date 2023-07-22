MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR KONUSU: Buz Devri 2: Erime Başlıyor'u kimler seslendiriyor? Bu akşam ATV'de!

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR KONUSU: Buz Devri 2: Erime Başlıyor'u kimler seslendiriyor? Bu akşam ATV'de!

22.07.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buz Devri 2 konusu ve karakterleri kimlerin seslendirdiği, filmin ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte merak edildi. 2006 yılı yapımlı olan animasyon filmi, küçük büyük her yaşta izleyiciye hitap ediyor. Dünya genelinde büyük bir izlenme oranına sahip olan film ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Buz Devri 2: Erime Başlıyor konusu ne? Buz Devri 2: Erime Başlıyor'u kimler seslendiriyor? İşte ayrıntılar...

Buz Devri 2 filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilen bir diğer konu oldu. Bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak olan Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmine ilgi büyük oldu. İşte Buz Devri 2: Erime Başlıyor konusu, seslendirenler ve 22 Temmuz ATV yayın akışı...

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR KONUSU

Kahramanlarımız serinin ikinci filmi ile bir kez daha karşımızda. Manny, Sid ve Diego, eriyen buzların arasından kurtulup artık daha keyifli, ısınmış bir yaşamın tadına varmaya hazırlardır. Ayrıca ekibe yeni yüzler de katılmış durumdadır. Dostumuz Manny, bir aile kurmayı çok ister.

Dünyada tek kalan dişi mamut Ellie ile tanıştığında başlangıçta pek de iyi anlaştıkları söylenemez. Ellie kendini opossum sanmaktadır. Dahası opossum olan iki kardeşi de vardır. Crash ile Eddie. Eriyen buzlardan ötürü bir an önce vadinin öteki tarafına geçmek zorundadırlar. Bu sırada meşe palamudu peşindeki Scrat de iş başındadır.

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR SESLENDİRENLER

Ray Romano – Manny: Ali Poyrazoğlu
John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan
Denis Leary- Diego: Haluk Bilginer
Queen Latifah- Ellie: Ayça Bingöl
Seann William Scott – Crash: Umut Tabak
Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar
Will Arnett- Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök
Jay Leno – Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz
Clea Lewis- Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş
Alex Sullivan – James: Onur Kırış
Tom Fahn – Stu: Emin Yaraç

22 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları
10:00 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
21:50 Los Angeles’ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
23:50 Marslı (Yabancı Sinema)
02:30 Üvey Anne
05:30 Bir Küçük Gün Işığı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanserle mücadele ediyorken o soru şoke etti! "Korkmuyorum, teslimim"Kanserle mücadele ediyorken o soru şoke etti! "Korkmuyorum, teslimim"
Konser öncesi rahatsızlandı... İrem Derici hastaneye kaldırıldı!Konser öncesi rahatsızlandı... İrem Derici hastaneye kaldırıldı!
Ünlü çiftten flaş gelişme! Aileye girdi, evlilik yolunu işaret ettiÜnlü çiftten flaş gelişme! Aileye girdi, evlilik yolunu işaret etti
Anahtar Kelimeler:
atv yayın akışı buz devri buz devri 2 Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı
İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.