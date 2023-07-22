BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR KONUSU: Buz Devri 2: Erime Başlıyor'u kimler seslendiriyor? Bu akşam ATV'de!

Buz Devri 2 filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilen bir diğer konu oldu. Bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak olan Buz Devri 2: Erime Başlıyor filmine ilgi büyük oldu. İşte Buz Devri 2: Erime Başlıyor konusu, seslendirenler ve 22 Temmuz ATV yayın akışı...

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR KONUSU

Kahramanlarımız serinin ikinci filmi ile bir kez daha karşımızda. Manny, Sid ve Diego, eriyen buzların arasından kurtulup artık daha keyifli, ısınmış bir yaşamın tadına varmaya hazırlardır. Ayrıca ekibe yeni yüzler de katılmış durumdadır. Dostumuz Manny, bir aile kurmayı çok ister.

Dünyada tek kalan dişi mamut Ellie ile tanıştığında başlangıçta pek de iyi anlaştıkları söylenemez. Ellie kendini opossum sanmaktadır. Dahası opossum olan iki kardeşi de vardır. Crash ile Eddie. Eriyen buzlardan ötürü bir an önce vadinin öteki tarafına geçmek zorundadırlar. Bu sırada meşe palamudu peşindeki Scrat de iş başındadır.

BUZ DEVRİ 2: ERİME BAŞLIYOR SESLENDİRENLER

Ray Romano – Manny: Ali Poyrazoğlu

John Leguizamo- Sid: Yekta Kopan

Denis Leary- Diego: Haluk Bilginer

Queen Latifah- Ellie: Ayça Bingöl

Seann William Scott – Crash: Umut Tabak

Josh Peck – Eddie: Ahmet Taşar

Will Arnett- Silahşör Akbaba: Hakkı Ergök

Jay Leno – Hızlı Tony: Gazanfer Ündüz

Clea Lewis- Cüce Miskin: Özge Çatıkkaş

Alex Sullivan – James: Onur Kırış

Tom Fahn – Stu: Emin Yaraç

22 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Güzel ve Çirkin (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)

21:50 Los Angeles’ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)

23:50 Marslı (Yabancı Sinema)

02:30 Üvey Anne

05:30 Bir Küçük Gün Işığı



